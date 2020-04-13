Нефть выросла более чем на 2% на фоне сделки ОПЕК+
Цены на нефть показали рост на фоне финальной сделки ОПЕК+ на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent выросла на 2,45% до $32,25 за баррель.
Также цена нефти марки WTI поднималась до $22,81 за баррель, на 0,22%.
В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.
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