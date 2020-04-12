Названа дата нового заседания ОПЕК+
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Новое заседание группы ОПЕК+ запланировано на воскресенье, 12 апреля. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минэнерго Азербайджана.
Новая встреча состоится в режиме видеоконференции.
Ранее страны-участницы ОПЕК+ и представители других стран собирались 9 апреля. В рамках онлайн-встречи стороны обсудили стабилизацию нефтяного рынка.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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