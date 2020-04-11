Кинотеатры и стоматологию добавили в список пострадавших от COVID отраслей экономики

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Российские власти расширили перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно постановлению, в перечень таких отраслей включены кинотеатры и стоматология.

6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за ситуации с распространением в России коронавируса.

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса — по 30 апреля. Это мера несет риски экономического спада и снижения благосостояния граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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