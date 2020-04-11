Кинотеатры и стоматологию добавили в список пострадавших от COVID отраслей экономики
Российские власти расширили перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Согласно постановлению, в перечень таких отраслей включены кинотеатры и стоматология.
6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за ситуации с распространением в России коронавируса.
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса — по 30 апреля. Это мера несет риски экономического спада и снижения благосостояния граждан.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Центробанк расширил перечень пострадавших от вируса отраслей
— Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики