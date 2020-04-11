Министры G20 не договорились о конкретных мерах по сокращению нефтедобычи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/783/13036783/2020-03-26T120034Z_453158674_MT1AAP000P0NGH2_RTRMADP_3_G20-LEADERS-TELECONFERENCE-pic905-895x505-56851.jpg">

Министры энергетики G20 не пришли к договоренности о конкретных мерах по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что в коммюнике по итогам встречи министров отсутствует «прямое упоминание» о сокращении нефти. Так, в сообщении было сказано только о необходимости принятия немедленных мер для обеспечения стабильности энергетического рынка.

Ранее канадский министр природных ресурсов Шеймус О'ригэн заявил, что Канада не согласилась на конкретные меры по сокращению нефтедобычи.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.