Башкирия сняла ограничения на продажу алкоголя во время коронавируса
Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничения на продажу алкоголя, введенные из-за коронавируса, сообщается на сайте главы республики.
С 13 апреля жители республики смогут покупать алкоголь в прежнем режиме.
Ранее Хабиров постановил с 1 апреля не продавать алкоголь с 10:00 до 18:00, чтобы не допустить роста правонарушений в нерабочие дни.
В Башкортостане коронавирусом заразились 40 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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