В ЦБ дали оценку экономике РФ по итогам 2020 года

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ждет экономику страны по итогам 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что отрицательной по итогам года будет динамика ВВП.

Набиуллина подчеркнула, что эти данные пока не являются прогнозом.

Глава ЦБ также заявила, что ситуация в стране быстро меняется, поэтому экономические оценки уточняются.

«Мы видим, что в этом году будут, к сожалению, отрицательные темпы экономического роста», — заключила Набиуллина.

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