Кремль: Путин, Трамп и саудовский король настроены на координацию по рынку нефти

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора подтвердили, что настроены на координацию действий по стабилизации ситуации на рынке нефти. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Там уведомили, что лидеры трех стран поообщались насчет положения дел на рынках нефти, в частности с учетом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания в формате ОПЕК+ и грядущей видеоконференции министров энергетики «Группы двадцати» (G20).

«Подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику», — отмечается в заявлении Кремля.

До этого Трамп после беседы с Путиным и Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом сообщил, что страны ОПЕК+ близки к сделке по сокращению добычи нефти.

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