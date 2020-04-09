Евро впервые за месяц упал ниже 80 рублей

Впервые с марта курс евро снизился ниже 80 рублей, а доллар опустился ниже 73 рублей, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 17.35 мск, курс доллара упал на 3,2% и составил 72,6 руб. В свою очередь, курс евро уменьшился на 1,7%, до 79,92 руб.

Также впервые с 6 марта вырос выше 2700 пунктов индекс Московской биржи. В ходе торгов он увеличился сразу на 1,47%, до 2709,44 пункта.

В 17.00 мск началась экстренная встреча представителей стран-участник ОПЕК+ по видеосвязи. Крупнейшие мировые производители нефти попытаются договориться об условия сокращения добычи.

Ранее глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что от решения РФ и Саудовской Аравии может зависеть ситуация на нефтяных рынках. Он предполагал, что стран смогут договориться и стабилизировать ситуацию на рынках.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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