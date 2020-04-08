Трамп раскритиковал не знающего стоимость нефти журналиста
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Президент США Дональд Трамп отчитал журналиста за то, что тот не знал стоимость нефти, и отказался отвечать на его вопрос. Трансляцию вел телеканал CNN.
В ходе брифинга в Белом доме корреспондент попросил политика прокомментировать ситуацию на нефтяном рынке. Трамп не дал закончить предложение журналисту и спросил его о том, какие в настоящее время цены на нефть. После того как журналист признался, что не знает ответа, президент обрушился на него с критикой.
«Как же вы можете задавать такой вопрос, когда не знаете цены на нефть?» — поинтересовался Трамп.
Он не стал отвечать на его вопрос.
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