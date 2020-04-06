Эксперты предрекли россиянам снижение цен на новостройки на 30%

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Аналитики кредитного рейтингового агентства НКР утверждают, что размер потерь застройщиков в связи со снижением спроса на жилье из-за коронавируса может составить от 90 млрд рублей до 200 млрд рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

Эксперты рассмотрели три варианта развития событий на рынке первичной недвижимости в России — умеренный, негативный и кризисный.

Первый предполагает, что карантин и режим самоизоляции завершатся к лету. В таком случае, спрос на недвижимость начнет восстанавливаться уже в третьем квартале и застройщики начнут предлагать жилье на 5-10% дешевле.

Негативный сценарий рассчитывает исход на случай, если ограничительные меры продлят до середины 2020 года. Тогда девелоперам придется снижать цены на 10% и более.

Кризисный сценарий подразумевает продление ограничительны мер до сентября 2020 года. В таком случае, компании для поддержания будут вынуждены снижать цены на новостройки снизится на 20-30%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.