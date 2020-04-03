Путин встретится с российскими нефтяниками в преддверии встречи ОПЕК+
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Президент РФ Владимир Путин встретится с крупнейшими российскими нефтяниками, проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что по линии Минэнерго ведутся интенсивные контакты с разными странами по вопросу ситуации на энергетических рынках.
«Это все и есть причины для того, чтобы президент собрался с профильными руководителями ведомств и нефтяниками с тем, чтобы обсудить ситуацию», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента не стал комментировать, связано ли совещание с внеплановой встречей ОПЕК+, запланированной на 6 апреля.
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