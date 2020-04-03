Белорусские НПЗ начали заключать контракты на покупку нефти в РФ по $4 за баррель
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В концерне «Белнефтехим» сообщили, что белорусские нефтепереработывающие заводы начали заключать контракты на поставки нефти от российских нефтяных компаний на апрель по ценам на уровне $4 за баррель, сообщает ТАСС.
Всего, как отмечается, запланирована поставка в объеме до 2 млн тонн.
«На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Юралс для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель», — заявили в компании.
Ранее о желании Белоруссии закупить порядка 2 млн тонн нефти стоимостью около $4 за баррель заявил премьер-министр страны.
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