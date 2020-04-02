Россия продаст до 1 млн тонн пшеницы и ячменя из интервенционного фонда

Правительство России разрешило продать до 1 млн тонн пшеницы и фуражного ячменя из интервенционного фонда страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение.

В документе отмечается, что закупленное в 2008-2016 годах зерно можно будет продавать на внутреннем рынке, а также оно предназначено для экспорта. Продажа будет происходить посредством торгов на условиях «франко-элеватор» на внутреннем рынке или же для поставки на экспорт по ценам не ниже рыночных с учетом доставки.

Все вырученные с продажи зерна средства будут направляться в федеральный бюджет. Торги планируется начать 13 апреля.

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