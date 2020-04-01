Граждане и бизнес смогут взять полугодовые кредитные каникулы

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Граждане, индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес смогут взять полугодовые кредитные каникулы на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

Как заявили в ведомстве, отсрочка предоставляется гражданам и бизнесу, доходы которых упали более чем на 30% по сравнению с 2019 годом.

Заемщик должен предоставить подтверждение снижения дохода: справку о доходах, выписку из реестра услуг или иные документы.

Каникулы можно оформить до 30 сентября 2020 года, максимальный срок отсрочки — 6 месяцев. В этот период не будут начисляться проценты, штрафы, кроме того кредитор не имеет права требовать от заемщика досрочного выполнения обязательств.

Однако у заемщика есть возможность погасить кредит досрочно.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к нации предложил ввести ипотечные каникулы на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса. По мнению главы государства, данная мера необходима, так как в условиях кризиса выплачивать проценты в полном объеме становится гораздо сложнее.