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Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель в ходе торгов, сообщает РИА «Новости».

Такое падение является минимальным уровнем с марта 1999 года.

Ранее сообщалось, что Urals обновила минимум за 21 год. 30 марта баррель данной марки торговался по $16,2.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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