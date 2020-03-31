Нефть Urals подешевела до $13
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Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель в ходе торгов, сообщает РИА «Новости».
Такое падение является минимальным уровнем с марта 1999 года.
Ранее сообщалось, что Urals обновила минимум за 21 год. 30 марта баррель данной марки торговался по $16,2.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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