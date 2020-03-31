Стоимость доллара опустилась ниже 80 рублей

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Рубль на открытии биржевых торгов в Москве укрепился к доллару на 0,4%, стоимость американской валюты составила 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро снижается до 87 рублей — более чем на 0,7%.

Национальная валюта укрепляется на фоне роста нефтяных котировок на зарубежных торговых площадках. Баррель нефти марки Brent на Лондонской бирже в настоящее время торгуется в районе $26,85, марки WTI — $21,18.

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