США планируют предоставить Италии медицинскую помощь в $100 млн

Соединенные Штаты помогут Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Планируется, что государство предаст медицинские принадлежности примерно на $100 млн, объявил президент Дональд Трамп.

Он рассказал, что поговорил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и решил помочь Италии, передав дополнительные медицинские принадлежности, имеющиеся в арсенале страны.

«У нас есть дополнительные ресурсы [медицинского назначения для борьбы с коронавирусом], в которых мы не нуждаемся», — цитирует политика Reuters.

Он пообещал, что самолеты с медицинской помощью на сумму около $100 млн скоро поступят в Италию. Помимо этого, Трамп отметил, что если в стране будет больше медицинских вещей, чем нужно, то их отправят также во Францию, Испанию и другие нуждающиеся страны.

21 марта президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Известно, что 24 марта последний российский самолет Ил-76, в котором были врачи и оборудование, прилетел в Италию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

— В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

— Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом