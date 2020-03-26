В Минфине пояснили налогобложение вкладов свыше 1 млн рублей

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Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил глава ведомства, нововведение вступит в силу с 2021 года. При этом оплачивать налог на проценты, полученные в 2021 году, вкладчики будут только в 2022 году.

Силуанов подчеркнул, что государство будет взимать 13% именно с процентных доходов, а не с депозита.

Кроме того, по его словам, для валютных вкладов сумма процентов будет пересчитываться по курсу Центрального Банка отдельно.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%. Данная мера распространяется на вклады свыше 1 млн руб.

Как заявили в Кремле, нововведение не является временной мерой, срок его действия не ограничен. Налог коснется менее 10% вкладчиков в стране.