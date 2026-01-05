Евросоюзу спрогнозировали рост госдолга на фоне увеличения военных расходов

РИА: госдолг Евросоюза в 2026 году вырастет до 83,8%

Госдолг Европейского союза (ЕС) и еврозоны продолжит увеличиваться в 2026 году на фоне наращивания военных расходов и дефицита бюджета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз Российской академии наук (РАН).

По данным аналитиков, в 2026 году госдолг в среднем по Евросоюзу вырастет до 83,8% ВВП, а в еврозоне показатель достигнет отметки в 89,8%. Средневзвешенный бюджетный дефицит составит 3,4 и 3,3% соответственно.

В начале сентября глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС намерен нарастить военные расходы к 2031 году на €2 трлн. Она добавила, что будет продолжать настаивать на ускорении милитаризации объединения и подталкивать страны союза к дальнейшему повышению военных расходов.

Согласно докладу Европейского оборонного агентства (EDA), в 2025 году расходы на оборону стран — членов ЕС могут превысить целевой показатель НАТО в 2% от ВВП, достигнув €392 млрд евро.

Ранее в МВФ рассказали, как траты Европы на оборону влияют на госдолг.