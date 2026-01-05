Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Евросоюзу спрогнозировали рост госдолга на фоне увеличения военных расходов

РИА: госдолг Евросоюза в 2026 году вырастет до 83,8%
Global Look Press

Госдолг Европейского союза (ЕС) и еврозоны продолжит увеличиваться в 2026 году на фоне наращивания военных расходов и дефицита бюджета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз Российской академии наук (РАН).

По данным аналитиков, в 2026 году госдолг в среднем по Евросоюзу вырастет до 83,8% ВВП, а в еврозоне показатель достигнет отметки в 89,8%. Средневзвешенный бюджетный дефицит составит 3,4 и 3,3% соответственно.

В начале сентября глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС намерен нарастить военные расходы к 2031 году на €2 трлн. Она добавила, что будет продолжать настаивать на ускорении милитаризации объединения и подталкивать страны союза к дальнейшему повышению военных расходов.

Согласно докладу Европейского оборонного агентства (EDA), в 2025 году расходы на оборону стран — членов ЕС могут превысить целевой показатель НАТО в 2% от ВВП, достигнув €392 млрд евро.

Ранее в МВФ рассказали, как траты Европы на оборону влияют на госдолг.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27564715_rnd_5",
    "video_id": "record::4b3a61da-ab42-41eb-a2f3-6f9e461b3528"
}
 
Теперь вы знаете
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+