В Швейцарии рассказали, есть ли россияне среди пострадавших при пожаре в баре

Полиция Швейцарии: россиян не оказалось среди 116 пострадавших при пожаре в баре

Полиция кантона Вале завершила идентификацию 116 пострадавших при пожаре в баре швейцарского курорта Кран-Монтана. Об этом говорится в заявлении полиции на официальном сайте.

По данным ведомства, россиян среди пострадавших нет.

Помимо этого, в списке числятся 68 граждан Швейцарии, 21 гражданин Франции, 10 граждан Италии, а также 4 гражданина Бельгии, Сербии и лиц с двойным гражданством. Кроме того, на момент инцидента в помещении находились по одному представителю из Австралии, Боснии, Республики Конго, Люксембурга, Португалии и Чехии.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, 119 пострадали, среди них есть иностранцы.

Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды. Работавший на месте ЧП медик признался, что никогда не сталкивался ни с чем подобным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидцы засняли на видео момент начала пожара на курорте в Швейцарии.