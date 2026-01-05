В Германии задержали бывшего депутата Верховной рады по подозрению в махинациях на фондовом рынке. Об этом сообщает Telegram-канал офиса генпрокурора Украины.

По сообщению ведомства, в августе 2023 года депутату было предъявлено обвинения в «пособничестве манипулированию на фондовом рынке и легализации доходов, полученных преступным путем».

Как сообщает украинское издание «Страна.ua», речь идет о бывшем депутате Верховной рады Руслане Демчаке. Он входил в партию экс-президента Украины Петра Порошенко и занимал должность заместителя главы финансового комитета Рады.

Отмечается, что теперь депутата ожидает экстрадиция на Украину.

30 декабря президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина не планирует останавливать работу антикоррупционных органов вне зависимости от близости подозреваемых к власти.

27 декабря сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в Верховной раде и офисе партии «Слуга народа». Под удар попал, в частности, «близкий друг» украинского президента Владимира Зеленского, депутат Кисель. Ему и еще двум представителям правящей партии предъявлены подозрения в коррупции. По версии следствия, они получали взятки за «правильное» голосование в парламенте.

