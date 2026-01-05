«Спартак» объявил о назначении главного тренера

Московский «Спартак» назначил на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

В 2012-м Карседо работал в «Спартаке» ассистентом Унаи Эмери, впоследствии помогая ему завоевывать титулы с «ПСЖ» и «Севильей». Самостоятельную карьеру он построил в «Пафосе», с которым выиграл чемпионат и Кубок Кипра, а также вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

