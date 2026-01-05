Улицы Днепра затопило маслом после удара БПЛА по заводу США

В Днепре беспилотники «разбомбили» американский завод Bunge. Об этом написал мэр города Борис Филатов.

Он рассказал, что из-за налета на дороги города вылилось 300 т масла. Проезд по набережной будет невозможен в течение двух-трех суток. Сейчас коммунальщики убирают масло и разбрасывают песок и смесь.

«Когда вы стоите в пробках на дороге, то, пожалуйста, не материтесь, а скажите слова благодарности тем, кто работает в этих условиях», — призвал мэр местных жителей.

Российские военные в 2025-м успешно продвигались вглубь обороны ВСУ, с начала года они заняли более 330 населенных пунктов. В течение года произошли освобождение Курской области, взятие Часова Яра, Северска, Волчанска, Покровска, Димитрова и Гуляйполя.

Но ждать обрушения обороны ВСУ пока не приходится. Какие главные задачи стоят перед ВС РФ в 2026 году и будут ли взяты Херсон и Одесса — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

