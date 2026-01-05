Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Путин изменил состав комиссии по переселению соотечественников

Путин указом обновил состав комиссии по переселению соотечественников
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин обновил состав межведомственной комиссии, которая содействует добровольному переселению в страну проживающих за границей соотечественников. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В нем говорится, что членами комиссии станут первый замглавы МВД, начальник Миграционной службы МВД Андрей Кикоть в качестве зампреда комиссии, замруководителя Россотрудничества Игорь Чайка и глава управления Минсельхоза Рената Бибарсова. Указ вступает в силу со дня подписания, 4 января.

19 декабря в прямом эфире российский президент подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. В том числе он пообещал, что РФ будет защищать соотечественников за рубежом. По словам главы государства, Россия уже этим занимается.

Ранее в США предложили временно выселить всех жителей Газы и создать «ближневосточную Ривьеру».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27564601_rnd_0",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+