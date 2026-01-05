Путин изменил состав комиссии по переселению соотечественников

Президент РФ Владимир Путин обновил состав межведомственной комиссии, которая содействует добровольному переселению в страну проживающих за границей соотечественников. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В нем говорится, что членами комиссии станут первый замглавы МВД, начальник Миграционной службы МВД Андрей Кикоть в качестве зампреда комиссии, замруководителя Россотрудничества Игорь Чайка и глава управления Минсельхоза Рената Бибарсова. Указ вступает в силу со дня подписания, 4 января.

19 декабря в прямом эфире российский президент подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. В том числе он пообещал, что РФ будет защищать соотечественников за рубежом. По словам главы государства, Россия уже этим занимается.

