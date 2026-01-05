Пропавшего 11-летнего мальчика нашли в грузовике сексуального преступника

У жителя США во время проверки документов обнаружили в грузовике 11-летнего ребенка. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в канун Нового года. В полицию позвонил человек и рассказал, что видел двух несовершеннолетних в машине Дарнелла Хэрстона, который является зарегистрированным сексуальным преступником.

Когда мужчину остановили для проверки документов, то обнаружили в его машине ребенка, о пропаже которого ранее сообщали родители. Его усадили в патрульную машину и отправились арестовывать Хэрстона, но к этому моменту он сбежал.

Его быстро поймали, однако в этот момент второй пассажир, 15-летний подросток, попытался скрыться, попытавшись угнать патрульную машину.

Во время преследования машина юноши съехала в лес и перевернулась, он не пострадал.

Как рассказал 11-летний мальчик, Хэрстон заманил его на стоянку для любителей кемпинга, после чего схватил за горло. В какой-то момент мальчик потерял сознание. Когда он пришел в себя, мужчина и подросток угрожали ему ножом и оружием, связали его шнурками и шнуром, а рот заклеили. Во время обыска эти предметы обнаружили у Хэрстона.

Преступника отправили под стражу без права внесения залога.

Ранее учитель заставил маленького ученика выпить алкоголь и изнасиловал.