Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Пропавшего 11-летнего мальчика нашли в грузовике сексуального преступника

В США преступник вместе с подростком похитил 11-летнего ребенка
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

У жителя США во время проверки документов обнаружили в грузовике 11-летнего ребенка. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в канун Нового года. В полицию позвонил человек и рассказал, что видел двух несовершеннолетних в машине Дарнелла Хэрстона, который является зарегистрированным сексуальным преступником.

Когда мужчину остановили для проверки документов, то обнаружили в его машине ребенка, о пропаже которого ранее сообщали родители. Его усадили в патрульную машину и отправились арестовывать Хэрстона, но к этому моменту он сбежал.

Его быстро поймали, однако в этот момент второй пассажир, 15-летний подросток, попытался скрыться, попытавшись угнать патрульную машину.

Во время преследования машина юноши съехала в лес и перевернулась, он не пострадал.

Как рассказал 11-летний мальчик, Хэрстон заманил его на стоянку для любителей кемпинга, после чего схватил за горло. В какой-то момент мальчик потерял сознание. Когда он пришел в себя, мужчина и подросток угрожали ему ножом и оружием, связали его шнурками и шнуром, а рот заклеили. Во время обыска эти предметы обнаружили у Хэрстона.

Преступника отправили под стражу без права внесения залога.

Ранее учитель заставил маленького ученика выпить алкоголь и изнасиловал.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27564805_rnd_5",
    "video_id": "record::c32aff38-606d-4ad4-8059-f25898295fed"
}
 
Теперь вы знаете
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+