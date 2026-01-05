Размер шрифта
Сотрудники Лувра снова начали забастовку

Le Parisien: в Лувре возобновили забастовку, некоторые залы останутся закрытыми
Christophe Ena/AP

Сотрудники парижского Лувра возобновили забастовку. Некоторые залы музея все еще закрыты после рождественских выходных, пишет газета Le Parisien, ссылаясь на профсоюзы.

«Около 350 сотрудников — представителей разных профессий, среди которых управляющие, специалисты по охране культурного наследия и работники вспомогательных служб, единогласно проголосовали за возобновление забастовки», — сказала представитель профцентра «Французская демократическая конфедерация труда» (CFDT) Валери Бод.

Профсоюзы сочли предложения Министерства культуры страны по улучшению условий работы недостаточными, отмечает издание.

В декабре сотни работников на собрании в музее единогласно высказались за проведение забастовки, а некоторые сотрудники и вовсе призывали к проведению бессрочной акции протеста. Решение об этом было принято из-за нехватки персонала, а также плохих условий труда. Акция протеста была прекращена из-за того, что сотрудникам так и не удалось договориться с руководством об удовлетворении своих требований.

Ранее библиотеку Лувра затопило грязной водой.

