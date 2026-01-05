В Белгородской области в ходе атаки ВСУ пострадал шестилетний ребенок

В ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя, включая шестилетнего ребенка. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Волоконовском округе в поселке Пятницкое в результате атаки FPV-дрона ранена 6-летняя девочка», — заявил он.

По словам губернатора, девочка получила осколочные ранения грудной клетки. Ее доставили в Валуйскую Центральную районную больницу. Гладков сообщил, что ей окажут всю необходимую помощь.

Он рассказал, что на месте атаки в частном доме выбиты окна. Помимо этого, был посечен фасад, повреждены ворота и гражданский автомобиль.

В Валуйском округе в селе Орехово от удара беспилотника по объекту инфраструктуры пострадал мужчина, который ехал мимо в момент атаки. Бригада скорой помощи доставила его в больницу со слепыми осколочными ранениями ног. Кроме того, были повреждены автомобиль и линия электропередачи.

В результате налета украинской стороны в селе временно отсутствовало электроснабжение. На данный момент информация о последствиях уточняется.

До этого ВСУ атаковали город Грайворон в Белгородской области. Пострадала женщина. Гладков рассказал, что ее с баротравмой, осколочными ранениями лица и кисти бойцы самообороны доставили в больницу.

Ранее врачи «запустили» сердце мужчины, пострадавшего под Белгородом при ударе БПЛА.