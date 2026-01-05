В Германии оценили действия США против Венесуэлы

Действия США против Венесуэлы являются империализмом в чистом виде. Об этом в интервью газете Augsburger Allgemeine заявила сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Франциска Брантнер.

Политик считает, что мировому порядку грозит откат к праву грубой силы и мир может оказаться на пороге новой эры политики больших держав, а заявления президента США Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию должны быть восприняты как «тревожный сигнал».

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны планируют предать суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

Ранее очевидцы раскрыли подробности о взрывах в столице Венесуэлы.