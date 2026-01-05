Размер шрифта
В ЕК сказали, когда Украина получит первый транш из €90 млрд

ЕК: Украина получит первый транш из €90 млрд во втором квартале 2026 года
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Киев получит первый транш из €90 млрд во втором квартале 2026 года. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Еврокомиссии Мацей Берестецкий, передает ТАСС.

По словам Берестецкого, в ЕК понимают важность скорого предоставления финансирования Украине.

«Мы планируем осуществить перевод первого транша не позднее второго квартала 2026 года», — добавил он.

Европарламент и Совет ЕС должны будут согласовать все документы и набор условий Киеву для выделения денег.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegrma-канале писал, что Украина заинтересована, чтобы Россия выплатила деньги на восстановление страны и чтобы «это были репарации».

19 декабря европейские лидеры согласовали выдачу Украине кредита на €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока, а не российских замороженных активов. Кредит будет беспроцентным, а выплатить его Киев сможет только после того, как Россия выплатит стране компенсации. При этом Венгрия, Чехия и Словакия отказались принимать участие в выдаче кредита.

Ранее премьер Венгрии раскритиковал кредит Евросоюза для Украины.

