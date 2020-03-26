Предприниматели попросили Мишустина не допустить возвращения в XIX век

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Предприниматели в коллективном письме попросили премьер-министра России Михаила Мишустина предпринять меры и не допустить возвращения потребительского рынка к объемам XIX или начала XX века, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Обращение подписали Ассоциация компаний розничной торговли, Ассоциация компаний интернет-торговли, Ассоциация малоформатной торговли, организация «Опора России» и другие.

В письме говорится, что из-за распространения коронавируса обороты малого торгового бизнеса упали на 50-80%. Предприниматели предлагают «поставить на паузу» весь потребительский рынок, кроме продуктовой торговли.

По их мнению, помогут несколько временных мер: дополнительные налоговые послабления, включая отмену НДС, НДФЛ, ФОТ, ЕНВД, УСН; льготное рефинансирование кредитов; отмена арендных платежей; финансовая поддержка предприятий при необходимости; сохранение работы при карантине; освобождение от административных мер; отмена сезонных ограничений в перевозках; мораторий на дополнительные меры регулирования.

26 марта президент России Владимир Путин в своем обращении озвучил шаги, предпринимаемые государством для защиты бизнеса и граждан.

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