Путин заявил об угрозе мировой экономике от коронавируса

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Президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил, что коронавирус поставил под угрозу экономику во всем мире.

По словам главы государства, в данный момент ситуация с новой инфекцией в мире обострена, и Россия не может оградиться от проникновения болезни.

Президент назвал меры, которые помогут стабилизировать экономическую обстановку в стране.

В частности, он предложил ввести полугодовой мораторий на банкротство предприятий, попавших в сложную ситуацию, установить ипотечные каникулы для граждан, чей доход упадет более чем на 30%, а также назначить выплаты на детей до 3 лет для семей с правом на материнский капитал.

Ранее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 658. 30 человек вылечились, смертей нет.

В мире заражено 458 662, умерли 20 799, вылечились 113 776.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.