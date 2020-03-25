Путин заявил об угрозе мировой экономике от коронавируса
Президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил, что коронавирус поставил под угрозу экономику во всем мире.
По словам главы государства, в данный момент ситуация с новой инфекцией в мире обострена, и Россия не может оградиться от проникновения болезни.
Президент назвал меры, которые помогут стабилизировать экономическую обстановку в стране.
В частности, он предложил ввести полугодовой мораторий на банкротство предприятий, попавших в сложную ситуацию, установить ипотечные каникулы для граждан, чей доход упадет более чем на 30%, а также назначить выплаты на детей до 3 лет для семей с правом на материнский капитал.
Ранее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 658. 30 человек вылечились, смертей нет.
В мире заражено 458 662, умерли 20 799, вылечились 113 776.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.