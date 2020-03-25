Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом пишет «Интерфакс».
Уточняется, что ограничение будут действовать с 26 марта до 14 апреля.
Собянин пояснил, что такая мера нацелена на обеспечение соблюдения режима самоизоляции данных категорий.
Это сделано, чтобы уберечь эти группы от заражения COVID-19, поскольку они подвержены особому риску.
До этого Собянин обратился к представителям старшего поколения с просьбой соблюдать домашний режим из-за коронавируса.