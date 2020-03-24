ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах

Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.

Отмечается, что она касается лишь купюр, не прошедших соответствующую обработку.

ЦБ подчеркнул, что рекомендация касается лишь аппаратов, работающих в режиме рециркуляции.

«Обычный режим работы таких банкоматов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке», — говорится в распространенном 24 марта пресс-релизе.

Именно в подобных банкоматах ЦБ советует отключить рециркуляцию, при этом подчеркивается, что они продолжат работать.

Эта рекомендация не затрагивает три четверти всех функционирующих аппаратов — они работают лишь прием или только на выдачу наличных.