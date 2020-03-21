Правительство Косова одобрило отмену пошлин на сырье из Сербии

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Правительство самопровозглашенного Косова одобрило решение премьер-министра Албина Курти об отмене пошлин на сырье из Центральной Сербии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Косова.

Кабмин поддержал отмену пошлин на сырье из Сербии и Боснии и Герцеговины, говорится в заявлении правительства. Кроме того, с 1 апреля планируется отмена пошлин на все товары из Центральной Сербии.

Ранее премьер-министр Косова заявил, что самопровозглашенное государство отменяет пошлины на сербское сырье «в знак доброй воли».

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