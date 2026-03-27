Липчанин лопатой разнес чужую иномарку из-за парковки

В Липецке полиция задержала 39-летнего мужчину, который лопатой разнес чужой автомобиль, припаркованный у его дома. Об этом сообщает УМВД по Липецкой области.

Инцидент произошел на улице Смирнова. 50-летняя женщина приехала в гости к подруге и припарковала машину у соседнего дома. Утром она обнаружила разбитые стекла, множественные вмятины на кузове. Ущерб составил 276 тысяч рублей.

Полицейские установили, что авто повредил 39-летний хозяин дома, у которого стояла иномарка. Мужчина пояснил, что, выйдя на улицу и увидев чужую машину, пришел в ярость, схватил лопату и разнес ее. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого в Приморье подросток разбил чужие машины, расстроившись из-за девушки. 17-летний юноша признался, что поссорился с девушкой и выместил злость на машинах. Ущерб придется возмещать его родителям.

Ранее житель Курской области устроил поножовщину из-за парковочного места.

 
