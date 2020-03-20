Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, Москва давно готовилась к кризису и понимала, что после срыва сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть обрушатся до $20 за баррель.
Как заявили собеседники Bloomberg, у России достаточно запасов, чтобы продержаться дольше, чем саудиты, поэтому она не предложит мир.
Кроме того, по мнению источников, российский лидер Владимир Путин — опытный политик. Ему удастся выйти из этого кризиса.
«Путин не сдается, даже если борьба дорого ему обходится», — заявил один из собеседников агентства.
Ранее эксперты оценили шансы России в нефтяном противостоянии с Эр-Риядом. По их мнению, перебить установленную цену Саудовской Аравии в $25 за баррель у России не получится, поскольку себестоимость производства российской нефти составляет $40–45, тогда как себестоимость нефти Саудовской Аравии варьируется от $10 до $17 за баррель.
Колебания на рынке начались, когда участники ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
8 марта нефть марки Brent стоила меньше $25 за баррель, обновив минимум с 2003 года.