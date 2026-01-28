В Казахстане подсчитали, сколько нефти недополучили из-за атак ВСУ на КТК

Минэнерго: Казахстан из-за атак на КТК потерял в экспорте около 3,8 млн т нефти

Из-за атак на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Казахстан потерял в 2025 году в экспорте почти 4 млн т нефти. Об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, его слова приводит РИА Новости.

«В КТК мы потеряли порядка 3,8 миллиона тонн (нефти) <...> Это экспорт», — заявил казахстанский министр.

По словам Аккенженова, республика также недополучила почти 1 млн тонн нефти из-за приостановки работы месторождений Тенгиз и Королевское после атак на танкеры. Кроме того, он отметил, что после украинских атак на объекты КТК значительно повысилась стоимость страхования судов.

14 января МИД Казахстана провел встречи с послами стран Евросоюза и с представителями американской стороны после атак беспилотников на казахстанские танкеры в Черном море.

Во время проведенных переговоров Казахстан акцентировал внимание на необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в соответствии с нормами международного права.

В ночь на 29 ноября 2025 года украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории.

Ранее в Казахстане рассказали о ситуации с транспортировкой нефти после атаки Киева на КТК.