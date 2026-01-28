В Европе стали пристальнее следить за здоровьем Трампа

Politico: здоровье Трампа становится все более обсуждаемой темой в Евросоюзе

В Европе на всех уровнях все чаще обсуждают тему здоровья президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico.

«Опасения по поводу здоровья президента США «стремительно становятся более обсуждаемой темой на всех уровнях», - заявил газете неназванный европейский чиновник.

22 января британская газета Metro писала, что у Трампа во время выступления в Давосе заметили свежий крупный синяк на тыльной стороне левой руки.

1 января газета The Wall Street Journal писала, что Трамп стремится скрывать физические признаки старения и возможные недомогания, используя косметику для маскировки синяков на руках. В публикации говорится, что советники американского президента все чаще замечают внешние проявления его возраста. Так, во время съезда Республиканской партии в Милуоки кожа Трампа оказалась настолько чувствительной, что у американского лидера началось кровотечение после того, как его случайно задела кольцом генеральный прокурор Пэм Бонди.

Ранее в США нашли новое подтверждение «болезни» Трампа.