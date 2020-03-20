Представитель нефтяного регулятора США получил приглашение на заседание ОПЕК
Комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон получил приглашение от ОПЕК на участие в заседании. Об этом он написал в своем Twitter.
Он отметил, что получил приглашение в рамках прошедшего телефонного разговора с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.
Комиссар уточнил, что заседание пройдет в июне 2020 года.
«Мы все согласны с тем, что должна быть заключена международная сделка для обеспечения экономической стабильности по мере восстановления от COVID-19», — написал Ситтон.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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