Представитель нефтяного регулятора США получил приглашение на заседание ОПЕК

Комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон получил приглашение от ОПЕК на участие в заседании. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что получил приглашение в рамках прошедшего телефонного разговора с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

Комиссар уточнил, что заседание пройдет в июне 2020 года.

«Мы все согласны с тем, что должна быть заключена международная сделка для обеспечения экономической стабильности по мере восстановления от COVID-19», — написал Ситтон.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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