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Совладелец и вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун заявил, что цена на нефть в $25 за баррель является катастрофической. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он отметил, что в начавшейся нефтяной войне более всего пострадают Россия и Саудовская Аравия. Как пояснил Федун, сейчас началась борьба на истощение, в которой победит противник с большими экономическими возможностями и резервами.

Федун считает, что от нефтяного соперничества выиграют США, где за счет низких цен на нефть доходы населения вырастут на 6%. В России падение цен положительно не скажется. Курс рубля будет продолжать падать, считает Федун. Таким образом, реальные доходы населения тоже упадут.

По его словам, цена не нефть обвалилась почти в два раза, в первую очередь из-за разрушения сделки ОПЕК+. Федун предполагает, что если бы участникам объединения удалось договориться, то цена на энергоносители не упала бы ниже $50 за баррель.

Ранее нефтяные цены установили минимум с 2002-2003 годов.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 18 марта нефть марки Brent стоила меньше $25 за баррель, обновив минимум с 2003 года.