Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

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Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя федерального агентства Александра Нерадько.

По его словам, к существенным убыткам и трудностям в гражданской авиации может привести падение доходов авиакомпаний в связи с закрытием ряда международных маршрутов с одновременным увеличением расходов в случае снижения курса рубля.

Чиновник отметил, что в настоящее время авиакомпания «ЮТэйр» испытывает трудности в финансовой сфере.

«По оценке самих авиакомпаний, от закрытия направлений в Китай их упущенная маржинальная прибыль составила около 1,7 млрд руб. только за февраль 2020 года», — сказал Нерадько.

Для поддержки авиаперевозчиков Росавиация предлагает обнулить аэронавигационные сборы при полетах в ряд регионов страны, в том числе Дальний Восток и Арктику; а также в других регионах снизить аэронавигационные сборы на 50%.

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