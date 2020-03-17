Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя федерального агентства Александра Нерадько.
По его словам, к существенным убыткам и трудностям в гражданской авиации может привести падение доходов авиакомпаний в связи с закрытием ряда международных маршрутов с одновременным увеличением расходов в случае снижения курса рубля.
Чиновник отметил, что в настоящее время авиакомпания «ЮТэйр» испытывает трудности в финансовой сфере.
«По оценке самих авиакомпаний, от закрытия направлений в Китай их упущенная маржинальная прибыль составила около 1,7 млрд руб. только за февраль 2020 года», — сказал Нерадько.
Для поддержки авиаперевозчиков Росавиация предлагает обнулить аэронавигационные сборы при полетах в ряд регионов страны, в том числе Дальний Восток и Арктику; а также в других регионах снизить аэронавигационные сборы на 50%.
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