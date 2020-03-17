Ставки фрахта нефтетанкеров достигли максимума из-за ситуации на нефтяном рынке

Ставки фрахта супертанкеров для нефтяных компаний достигли максимума на фоне спроса на суда Саудовской Аравии, а также действия королевства на нефтяном рынке. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее Эр-Рияд объявил, что национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco предоставит покупателям скидки в размере $6–8 на баррель нефти.

Согласно данным Tankers International, ставка фрахта супертанкера Princess Mary переваливает за $400 тыс. в сутки.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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