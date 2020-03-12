Стоимость биткоина показала сильнейшее падение с мая 2019 года

Самая популярная криптовалюта опустилась ниже $6 тыс. впервые с мая 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CoinMarketCap.

Портал анализирует сведения более 20 бирж. По его данным, к 14:09 по московскому времени биткоин обвалился на 21,63%, до $6139.

На самый крупной бирже, специализированной на торгах криптовалютами, — Binance — биткоин снизился более чем на 20% и перешел отметку в $6 тыс., чего не было с мая 2019 года. Его цена составила $5,5 тыс.

Независимый эксперт Мансур Гусейнов объяснил падение цены на криптовалюты тем, что институциональные инвесторы на фоне глобального падения индексов ликвидируют свои позиции.

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