Новак заявил об участии России в мартовском заседании ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российские представители будут участвовать в мартовском заседании технического комитета ОПЕК+. Об этом пишет ТАСС.

«Да, наши представители будут», — произнес он.

Новак также добавил, что сотрудничество стран-производителей нефти осталось, ситуация прорабатывается вместе с иностранными коллегами.

Как стало известно до этого, Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. Выход из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти инициировала Саудовская Аравия.

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