Минсельхоз рассказал, ожидать ли повышения цен на продукты из-за скачка валют

Минсельхоз России не ожидает повышения цен на основные продукты после скачка курса валют, но допускает незначительное увеличение стоимости импортируемых товаров, говорится на сайте ведомства.

«Минсельхоз России не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания. Доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна», — сообщает Министерство.

Отмечается, что заблаговременно обеспечена подготовка аграриев к предстоящим сезонным полевым работам, а основная доля импортных продуктов уже закуплена.

Ранее нефть подешевела на 30% из-за провала сделки ОПЕК+, после чего увеличился курс доллара и евро к рублю.

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