Курс рубля показывает колебания на рынке Forex
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Курс рубля на международном валютном рынке Forex продолжает демонстрировать колебания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Так, рубль все еще показывает отрицательную динамику к доллару и евро после обвала нефтяных котировок на 30%, случившемся днем ранее.
По данным на 6.00 мск, курс доллара на рынке Forex достиг 74,21 рубля. При этом евро оказалось на отметке в 84,63 рубля.
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