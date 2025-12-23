Минобороны РФ обманули на 170 млн рублей

Возбуждено дело о взятке на договоре о стройработах с ущербом МО 170 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о взятке на договоре о строительных работах в Новороссийске с ущербном Минобороны РФ более 170 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета, передает РИА Новости.

Дело расследуется в отношении бывшего заместителя начальника филиала «Новороссийское строительное управление ФГУП «Главное управление специального строительства» Дмитрия Таксиди. Отмечается, что он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа и получении крупной взятки.

По данным следствия, в 2021 году между государственным заказчиком и ФГУП «Главное управление специального строительства» был заключен договор субподряда на завершение работ в Новороссийске. Контроль за реализацией договора осуществлял Таксиди. В 2021-2022 годах мужчина получил от представителя субподрядчика взятку за покровительство при выполнении договора.

Как сообщили в СК, в результате мошеннической схеме Минобороны России причинен ущерб в размере более 170 млн рублей. По прошению военного следователя суд избрал Таксиди меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что замглавы оборонного поставщика арестован за мошенничество на 2,4 млрд рублей.