На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ обманули на 170 млн рублей

Возбуждено дело о взятке на договоре о стройработах с ущербом МО 170 млн рублей
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Возбуждено уголовное дело о взятке на договоре о строительных работах в Новороссийске с ущербном Минобороны РФ более 170 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета, передает РИА Новости.

Дело расследуется в отношении бывшего заместителя начальника филиала «Новороссийское строительное управление ФГУП «Главное управление специального строительства» Дмитрия Таксиди. Отмечается, что он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа и получении крупной взятки.

По данным следствия, в 2021 году между государственным заказчиком и ФГУП «Главное управление специального строительства» был заключен договор субподряда на завершение работ в Новороссийске. Контроль за реализацией договора осуществлял Таксиди. В 2021-2022 годах мужчина получил от представителя субподрядчика взятку за покровительство при выполнении договора.

Как сообщили в СК, в результате мошеннической схеме Минобороны России причинен ущерб в размере более 170 млн рублей. По прошению военного следователя суд избрал Таксиди меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что замглавы оборонного поставщика арестован за мошенничество на 2,4 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами