WSJ: стоимость нефти Saudi Aramco упала для ослабления позиций России

Падение цен на нефть, инсценированное саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, было необходимо для ослабления позиций России на мировом рынке этого энергоносителя. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК и представителей властей Саудовской Аравии.

В издании назвали такой план «элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка».

Известно, что маневры по ослаблению российских позиций начали действовать после провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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