Путин объяснил разницу между стабильностью и застоем

Президент России Владимир Путин объяснил, чем отличается экономическая стабильность от застоя. Своей точкой зрения он поделился в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам президента, стабильную экономику можно использовать в качестве площадки для дальнейшего ее развития. Застой же, с точки зрения главы государства, это нечто противоположное развитию.

«Экономическая стабильность — это база для развития. И вообще, стабильность — это всегда база для развития. А застой — это, по сути дела, движение назад, никакого развития. Вот в этом главное отличие», — пояснил Путин.

Кроме того, он рассказал об экономическом росте, который произошел в стране с 2000 года. Число граждан, живущих за чертой бедности, сократилось с 42 миллионов до 13,5 миллионов.

«Реальная заработная плата выросла на 4,2%, пенсии — почти в 3 раза, 2,9%, и реальные доходы на 2,4 % подросли, в 2,4 раза», — поделился статистикой Путин.

По его словам, когда люди негативно высказываются о экономических процессах в стране, они сравнивают текущую ситуацию не с той, что была раньше, а с той, что они хотели бы видеть в будущем.

Ранее Путин объяснил падение доходов россиян снижением мировых цен на энергоносители.