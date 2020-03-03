Жительницам Москвы и Подмосковья подарили бесплатный проезд в транспорте 8 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приняли решение сделать бесплатным для женщин проезд на общественном транспорте в Международный женский день 8 марта. Об этом столичный градоначальник сообщил в своем Twitter.

Проезд в электричках, за исключением поездов «Аэроэкспресса» до аэропортов, также будет бесплатным в этот день.

»...в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным», — написал Собянин.

За парковку на столичных улицах 8 и 9 марта также не нужно будет платить.

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